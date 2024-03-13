Сегодня 13 марта: какой праздник и день в истории

13 марта 1881 года народовольцы смертельно ранили российского императора Александра II (бомбу для этого покушения изготовил украинец Николай Кибальчич). В 1781-м открыли седьмую планету Солнечной системы – Уран. В 1809-м произошел госпереворот в Швеции. В 1848-м началось восстание в Вене, переросшее в революцию в Австрийской империи. В 1938-м в СССР русский язык сделали обязательным для изучения в школах всех республик. В этот же день завершился аншлюс Австрии. В 1961-м в Киеве произошла Куреневская трагедия.

Праздники и памятные даты 13 марта

13 марта – третий день Масленицы, который называется «Тещины блины». По народным традициям, в этот день зять шел в гости к своей теще, а она пекла ему блины. Считалось, чем счастливее в этот день будет теща, тем лучше будут жить супруги.

В мире: Всемирный день осведомленности об эндометриозе, День драгоценностей, День меховых наушников, День сертифицированного диетолога-нутрициолога.

13 марта в истории

13 марта 1781 года открыли седьмую планету Солнечной системы – Уран. Подробнее.

13 марта 1809 года в Швеции произошел государственный переворот, в результате которого страна отказалась от абсолютизма. Переворот случился на фоне откровенно неудачной для шведов войны с Российской империей. Военные отстранили от власти короля Густава IV Адольфа.

До этого Густав IV Адольф демонстрировал «лучшие практики» абсолютной монархии: принимал решения единолично и в течение многих лет упорно отказывался созвать Риксдаг (шведский парламент). Недовольство политикой короля ширилось и в «элитах», и в народе. Оно достигло пика из-за экономических сложностей, неурожая 1808 года, нового военного налога и массовой мобилизации все более молодых мужчин и т.д. В таких условиях король не мог придумать ничего «лучшего», чем еще и поссориться с десятками знатных семейств Швеции одновременно, разжаловав 120 офицеров из таких семей – за якобы трусость на поле боя.

Две группы военных отдельно друг от друга начали разрабатывать планы низложения короля. Впоследствии они установили между собой контакт. Возглавил мятеж командующий Западной армией генерал Георг Адлерспарре. С самого начала планировали совершить уличное нападение на короля в столице, но впоследствии от этого плана отказались. Вместо этого Адлерспарре начал стягивать свои войска в город Карлстад и 9 марта отправился с ними на столицу. Местные жители поддержали заговорщиков. Король, узнав о вооруженном мятеже, планировал 13 марта покинуть Стокгольм. Однако не успел – к нему в покои ворвалась другая группа мятежников во главе с генералом Карлом Адлеркрейцем. Короля заточили в замке Грипсхольм. А мятежники добрались до столицы. 29 марта Густав IV Адольф отрекся от престола. Его дядю Карла Седерманландского назначили номинальным главой временного правительства. А судьбу короны должен был решить Риксдаг. Экс-король еще надеялся, что не потерял власть до конца – и парламентарии изберут королем его 9-летнего сына кронпринца Густава. Но Риксдаг решил иначе: он единогласно отстранил от власти и Густава IV Адольфа, и его потомство. А следом, еще до выборов нового короля, в первую очередь разработали и приняли конституцию. Она существенно ограничивала власть монарха и провозглашала гражданские свободы (с разными изменениями эта конституция действовала в Швеции до 1974 года). Ну а новым королем под именем Карла XIII стал дядя Густава IV Адольфа.

13 марта 1848 года началось восстание в Вене, переросшее в революцию в Австрийской империи. Подробнее.

13 марта 1881 года в Санкт-Петербурге смертельно ранили российского императора Александра II.

Его россияне любят называть «реформатором» и «освободителем» (за отмену крепостного права). Но у других народов бывшей империи он заслужил совсем иную славу. Так, именно он в 1863—1864 годах принимал решение жестко подавить национально-освободительное восстание в Польше. При Александре II были приняты Валуевский циркуляр (приостанавливавший издание книг на украинском языке) и Эмский указ (запрещавший употребление украинского языка практически во всех сферах жизни, кроме бытовой). В 1863—1867 годах этот «освободитель» организовал геноцид черкесского народа. Относительно самого знаменитого деяния Александра II – отмены крепостного права – также есть разные оценки. С одной стороны, он действительно сделал людей юридически свободными, они перестали быть собственностью господ. С другой – бывшие крепостные попали в экономическую зависимость к своим бывшим господам, не имея ничего, чтобы обеспечить себе жизнь. Классик украинской литературы Панас Мирный назвал реформу «освободителя» «Голодной волей».

Учитывая этот далеко не полный перечень деяний русского императора, неудивительно, что смерти ему желало значительное количество людей. Александр II пережил по меньшей мере пять покушений (в 1866-м, 1867-м, дважды — в 1879-м и в 1880-м). Успешным стало покушение 1881 года, которое совершила террористическая группа «Народная воля». Народовольцы были приверженцами борьбы с самодержавием в принципе и определили террор одним из методов своей деятельности. Убийство императора, по их замыслу, должно было привести к дальнейшему перевороту, падению самодержавия и переходу власти к народу. В покушении участвовали сразу несколько «бомбистов». Взрывчатку для них изготовил украинец по происхождению Николай Кибальчич, родившийся и проведший детство в Чернигове.

Кибальчич проанализировал ошибки предыдущих покушений на царя и разработал принципиально новую бомбу. Это был прообраз современной гранаты. Ничего подобного на тот момент в мире еще не существовало. Бросать бомбы поручили четырем народовольцам. Первый из них — Николай Рысаков — бросил снаряд в экипаж Александра II, но сам император не пострадал. Он вышел пообщаться с задержанным на месте «бомбистом», и тогда другой народоволец — Игнатий Гриневицкий бросил под ноги Александра вторую бомбу, ранившую его смертельно. Императора довезли в Зимний дворец, где он умер в 15:35. Организаторов покушения Софию Перовскую и Андрея Желябова, а также исполнителей и создателя бомбы Кибальчича казнили.

13 марта 1938 года в СССР вышло постановление Совнаркома и ЦК №324 «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». Подробнее.

13 марта 1938 года завершен аншлюс (присоединение к Германии) Австрии. Подробнее.

13 марта 1961 года в Киеве произошла Куреневская трагедия — техногенная катастрофа, унесшая, по разным данным, до 1500 жизней. Подробнее.

Церковный праздник 13 марта

13 марта – перенос мощей святителя Никифора, Патриарха Константинопольского. Никифор жил во второй половине VIII века. Он был царским советником при императоре Льве IV. При Константине VI Никифор выступил на Никейском Вселенском соборе в защиту почитания икон. Впоследствии покинул Константинополь, поселился в одиночестве и основал монастырь. В 806 году, когда умер патриарх Тарасий, Никифор стал новым патриархом, но при Льве Армянине впал в немилость. Патриарха отправили в ссылку. Он провел в ней 13 лет и скончался. А спустя 19 лет его мощи перенесли в собор Святой Софии.

Народные приметы

Если 13 марта туман, то лето будет дождливым.

Если вернулись гуси и жаворонки – быстро потеплеет.

Что нельзя делать 13 марта

Нельзя ходить в лес.

Нельзя девушкам до 14 лет стричь волосы.