Сегодня 13 марта 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня – Всемирный день сна. 13 марта 2020 года в США произошло резонансное убийство полицейскими 26-летней Брионны Тейлор во время обыска. В 1961-м в Киеве произошла Куреневская трагедия. В 1938-м в СССР русский язык сделали обязательным для изучения в школах всех республик. В этот же день завершился аншлюс Австрии. В 1887-м 15-летний Честер Гринвуд получил патент на меховые наушники. В 1881-м народовольцы смертельно ранили российского императора Александра II. В 1848-м началось восстание в Вене, переросшее в революцию в Австрийской империи. В 1809-м произошел госпереворот в Швеции. В 1781-м открыли седьмую планету Солнечной системы – Уран.

Праздники и памятные даты 13 марта

Сегодня – Всемирный день сна. Он выпадает на пятницу перед весенним равноденствием. В этом году само весеннее равноденствие будет также в пятницу – 20 марта. Однако организаторы мероприятий ко Всемирному дню сна анонсировали событие на 13-е.

Также сегодня: Всемирный день осведомленности об эндометриозе, День драгоценностей, Международный день победы каждой девушки, День меховых наушников, День Кена, Всемирный день белого вина Рислинг.

13 марта в истории

13 марта 1781 года открыли седьмую планету Солнечной системы – Уран. Подробнее.

13 марта 1809 года в Швеции произошел государственный переворот, в результате которого страна отказалась от абсолютизма. Подробнее.

13 марта 1848 года началось восстание в Вене, переросшее в революцию в Австрийской империи. Подробнее.

13 марта 1881 года в Санкт-Петербурге смертельно ранили российского императора Александра II. Бомбу для этого покушения изготовил украинец Николай Кибальчич. Подробнее.

13 марта 1887 года, согласно распространенной версии, 15-летний американский подросток Честер Гринвуд получил патент на меховые наушники. Подробнее.

13 марта 1938 года в СССР вышло постановление Совнаркома и ЦК №324 «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». Подробнее.

13 марта 1938 года завершен аншлюс (присоединение к Германии) Австрии. Подробнее.

13 марта 1961 года в Киеве произошла Куреневская трагедия — техногенная катастрофа, унесшая, по разным данным, до 1500 жизней. Подробнее.

13 марта 2020 года в США произошло убийство полицейскими 26-летней Брионны Тейлор – чернокожей медсестры экстренной помощи. Ее смерть спровоцировала массовые протесты. История действительно была вопиющей. Она случилась в городе Луисвилл штата Кентукки. Посреди ночи полицейские в гражданской одежде выбили дверь в квартиру Брионны. Девушка и ее парень Кеннет Уолкер в этот момент спали. Проснувшись от грохота, Уолкер решил, что в дом врываются бандиты – и выстрелил в сторону звука из своего оружия (которое принадлежало ему на законных основаниях). Пуля ранила в ногу сержанта Джонатана Мэттингли. В ответ он и два офицера (Майлз Косгроув и Бретт Хэнкинсон) открыли хаотичную стрельбу. Эксперты впоследствии насчитали 32 пули (часть из них оказалась в соседних квартирах и на улице, разбив окна). Шесть пуль достались Брионне Тейлор. Она погибла на месте. А ее парень, выстреливший первым, чудом выжил и давал показания в этом деле. Как выяснилось, в квартиру Тейлор полиция пришла не просто так. У офицеров был ордер на обыск, выданный судом по делу о наркоторговле. Подозреваемым был бывший Брионны, с которым она рассталась примерно за месяц до трагедии.

«Она имела многолетние отношения с дважды осужденным наркоторговцем, след которого привел полицию к ее дверям в ту роковую ночь», — писало о тех событиях издание «The New Yourk Times».

Несмотря на то, что причины для обыска у полиции были, в дальнейшем журналисты выяснили немало о допущенных стражами порядка нарушениях. Так, наблюдение за квартирой вели явно некачественно, ведь полицейские не были готовы, что Брионна окажется дома не одна. Они не разместили рядом автомобиль «скорой», что является нормой для подобных ситуаций. Также были споры о том, объявили ли офицеры, что они из полиции, когда ломали двери.

«Хотя департамент получил одобрение суда на «вход без стука» для поиска доказательств: наркотиков или денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, перед рейдом приказы были изменены на «стук и объявление», что означало, что полиция должна была представить себя. Полицейские утверждали, что объявляли; господин Уокер говорит, что ничего не слышал. В интервью почти с десятком соседей только один человек сказал, что слышал, как полицейские один раз крикнули «Полиция!» – писала NYT.

Наркотиков в квартире не обнаружили. А тот факт, что убийцами чернокожей Брионны стали три белых офицера полиции, спровоцировал дальнейшие расовые протесты и многочисленные заявления политиков и селебрити.

<br />

«Брионна Тейлор с тех пор стала иконой, а ее фигура – символом полицейского насилия и расовой несправедливости. Мишель Обама и Камала Харрис вспомнили ее имя во время своих выступлений на съезде Демократической партии. Опра Уинфри впервые отказалась от обложки своего журнала, чтобы представить молодую темнокожую женщину, и оплатила размещение билбордов с ее изображением по всему Луисвиллу. Бейонсе призвала к уголовному преследованию троих белых офицеров, открывших огонь. Звезды NBA, включая Леброна Джеймса, посвятили интервью после матча тому, чтобы ее имя появлялось в новостях», — отмечали журналисты.

Сначала такой резонанс привел к увольнению одного из полицейских — Бретта Хэнкинсона. Ему предъявили обвинения по трем статьям (но не в убийстве, а в создании опасности — из-за того, что пули попали в соседние помещения, где находились люди). Двух других полицейских даже не судили – генпрокурор сразу признал, что они имели право открыть ответный огонь. Хэнкинсона судили и оправдали по всем пунктам в марте 2022 года. Единственный реальный вывод, который из этой трагедии сделали в Луисвилле, – запретили ордера на арест «без стука» (т.е. без объявления, что в квартиру вторгается полиция). Соответствующий закон, получивший название «Закон Брионны», утвердил совет метрополии Луисвилл в 2020 году. Семье погибшей выплатили компенсацию – 12 млн долларов.

Церковный праздник 13 марта

13 марта – перенос мощей святителя Никифора, Патриарха Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если 13 марта туман, то лето будет дождливым.

Если вернулись гуси и жаворонки – быстро потеплеет.

Что нельзя делать 13 марта

Нельзя ходить в лес.

Нельзя девушкам до 14 лет стричь волосы.