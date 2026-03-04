Як відключатимуть світло сьогодні у Харківській області – графіки
Фото: АТ “Харківобленерго”
У АТ “Харківобленерго” попередили, що через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, сьогодні, 4 березня, в Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 08:00-09:00; 16:00-19:30
1.2 08:00-09:00; 16:00-19:30
2.1 08:00-09:00; 12:30-19:30
2.2 08:00-09:00; 16:00-19:30
3.1 09:00-12:30; 20:00-23:00
3.2 09:00-12:30; 16:00-20:00
4.1 09:00-12:30; 20:00-23:00
4.2 09:00-12:30; 20:00-23:00
5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-16:00
6.1 10:00–16:00; 23:00-24:00
6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00
Список адрес із чергами — тут.
