Як відключатимуть світло сьогодні у Харківській області – графіки

У АТ “Харківобленерго” попередили, що через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, сьогодні, 4 березня, в Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 08:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 08:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 08:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 08:00-09:00; 16:00-19:30

3.1 09:00-12:30; 20:00-23:00

3.2 09:00-12:30; 16:00-20:00

4.1 09:00-12:30; 20:00-23:00

4.2 09:00-12:30; 20:00-23:00

5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00

6.1 10:00–16:00; 23:00-24:00

6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

Список адрес із чергами — тут.