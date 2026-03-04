Live

Як відключатимуть світло сьогодні у Харківській області – графіки

Події 09:51   04.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як відключатимуть світло сьогодні у Харківській області – графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У АТ “Харківобленерго” попередили, що через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, сьогодні, 4 березня, в Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. 

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 08:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 08:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 08:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 08:00-09:00; 16:00-19:30

3.1 09:00-12:30; 20:00-23:00

3.2 09:00-12:30; 16:00-20:00

4.1 09:00-12:30; 20:00-23:00

4.2 09:00-12:30; 20:00-23:00

5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00

6.1 10:00–16:00; 23:00-24:00

6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

Список адрес із чергами —  тут.

Читайте також: Вибух біля багатоповерхівки у Харкові: загинув чоловік, його дружина у лікарні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла
04.03.2026, 11:21
Вибух біля багатоповерхівки в Харкові: загинув чоловік, його дружина в лікарні
Вибух біля багатоповерхівки в Харкові: загинув чоловік, його дружина в лікарні
04.03.2026, 09:12
Де точилися бої в Харківській області – інформація Генштабу на 08:00
Де точилися бої в Харківській області – інформація Генштабу на 08:00
04.03.2026, 08:05
ISW: росіяни скаржаться на ситуацію в Куп’янську – ЗС РФ ховаються в підвалах
ISW: росіяни скаржаться на ситуацію в Куп’янську – ЗС РФ ховаються в підвалах
04.03.2026, 07:38
Куди “прилітало” і що горіло за добу, розповіли у ДСНС
Куди “прилітало” і що горіло за добу, розповіли у ДСНС
04.03.2026, 08:38
Новини Харкова – головне 4 березня: бої, атаки БпЛА
Новини Харкова – головне 4 березня: бої, атаки БпЛА
04.03.2026, 11:24

Новини за темою:

04.03.2026
Як відключатимуть світло сьогодні у Харківській області – графіки
03.03.2026
Як відключатимуть світло сьогодні в Харківській області – графіки
02.03.2026
Енергетики повідомили, як вимикатимуть світло сьогодні на Харківщині
02.03.2026
Індустріальний та Немишлянський райони сьогодні залишаться без світла
27.02.2026
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 27 лютого: графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як відключатимуть світло сьогодні у Харківській області – графіки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 09:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Харківобленерго” попередили, що через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, сьогодні, 4 березня, в Харківській області ".