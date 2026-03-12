Live

Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки

Суспільство 09:50   12.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки Фото: АТ "Харківобленерго"

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 12 березня, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла. Про це написали у АТ “Харківобленерго”.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 не вимикається

1.2 не вимикається

2.1 не вимикається

2.2 не вимикається

3.1 17:00-20:00

3.2 17:00-20:00

4.1 19:00-20:00

4.2 не вимикається

5.1 20:00-23:00

5.2 20:00-23:00

6.1 20:00-21:00

6.2 не вимикається

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.

Читайте також: Удари РФ: Малоданилівська ОТГ частково без світла, у Золочеві є постраждалі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
