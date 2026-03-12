Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 12 березня, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла. Про це написали у АТ “Харківобленерго”.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 не вимикається 1.2 не вимикається 2.1 не вимикається 2.2 не вимикається 3.1 17:00-20:00 3.2 17:00-20:00 4.1 19:00-20:00 4.2 не вимикається 5.1 20:00-23:00 5.2 20:00-23:00 6.1 20:00-21:00 6.2 не вимикається

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.