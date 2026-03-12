Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 12 березня, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла. Про це написали у АТ “Харківобленерго”.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 не вимикається
1.2 не вимикається
2.1 не вимикається
2.2 не вимикається
3.1 17:00-20:00
3.2 17:00-20:00
4.1 19:00-20:00
4.2 не вимикається
5.1 20:00-23:00
5.2 20:00-23:00
6.1 20:00-21:00
6.2 не вимикається
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.
Читайте також: Удари РФ: Малоданилівська ОТГ частково без світла, у Золочеві є постраждалі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: отключения света, світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 09:50;