Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 12 марта, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света. Об этом написали в АО «Харьковоблэнерго».

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 не выключается

1.2 не выключается

2.1 не выключается

2.2 не выключается

3.1 17:00-20:00

3.2 17:00-20:00

4.1 19:00-20:00

4.2 не выключается

5.1 20:00-23:00

5.2 20:00-23:00

6.1 20:00-21:00

6.2 не выключается

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.