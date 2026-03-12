Live

Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики

Общество 09:50   12.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 12 марта, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света. Об этом написали в АО «Харьковоблэнерго».

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 не выключается
1.2 не выключается
2.1 не выключается
2.2 не выключается
3.1 17:00-20:00
3.2 17:00-20:00
4.1 19:00-20:00
4.2 не выключается
5.1 20:00-23:00
5.2 20:00-23:00
6.1 20:00-21:00
6.2 не выключается

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.

Читайте также: Удары РФ: Малоданиловская ОТГ частично без света, в Золочеве есть пострадавшие

Автор: Николь Костенко-Лагутина
