Как будут отключать свет в Харьковской области 19 марта — график

Общество 22:05   18.03.2026
Елена Нагорная
Опубликован график отключений света в Харьковской области на четверг, 19 марта.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 8:00 до 21:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 13:00-16:30
2.2 не отключается
3.1 17:00-20:00
3.2 08:00-09:30; 17:00-20:00
4.1 08:00-09:30
4.2 08:00-09:30
5.1 20:00-21:00
5.2 09:30-13:00; 20:00-21:00
6.1 09:30-13:00
6.2 09:30-13:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 8:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликован график отключений света в Харьковской области на четверг, 19 марта.".