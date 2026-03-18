Как будут отключать свет в Харьковской области 19 марта — график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на четверг, 19 марта.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 8:00 до 21:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 не отключается

3.1 17:00-20:00

3.2 08:00-09:30; 17:00-20:00

4.1 08:00-09:30

4.2 08:00-09:30

5.1 20:00-21:00

5.2 09:30-13:00; 20:00-21:00

6.1 09:30-13:00

6.2 09:30-13:00

Для промышленности и бизнеса с 8:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.