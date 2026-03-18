Туман, возможен дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 19 марта

Погода 20:32   18.03.2026
Елена Нагорная
В четверг, 19 марта, в Харькове и области будет облачно, возможны небольшие осадки. Ночью и утром туман, видимость — 200–500 метров.

В Харькове термометры ночью будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем – от 7 до 9 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем – от 5 до 10.

Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

«В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса, видимость снизится — водители, будьте внимательнее! Местами будет идти дождь, а в ближайшую ночь и завтра утром возможен мокрый снег», — подтверждает синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: В четверг в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Если вам интересна новость: «Туман, возможен дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 19 марта», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
