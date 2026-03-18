Туман, возможен дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 19 марта
В четверг, 19 марта, в Харькове и области будет облачно, возможны небольшие осадки. Ночью и утром туман, видимость — 200–500 метров.
В Харькове термометры ночью будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем – от 7 до 9 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем – от 5 до 10.
Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.
«В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса, видимость снизится — водители, будьте внимательнее! Местами будет идти дождь, а в ближайшую ночь и завтра утром возможен мокрый снег», — подтверждает синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: В четверг в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
Если вам интересна новость: «Туман, возможен дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 19 марта», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 20:32;