В четверг в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 19 марта.

«Ночью и утром 19 марта по городу и области ожидается туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, в среду, 18 марта, Региональный центр по гидрометеорологии прогнозировал в Харьковской области облачную погоду и небольшие осадки. Ночью местами ожидали туман. По области температура ночью будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 мороза, днем ​​от 2 до 7 тепла. По городу: температура воздуха ночью будет 0 – 2° тепла, днем ​​3 – 5º тепла.