Жеребенок родился у кобылы, эвакуированной с севера Харьковщины

Общество 17:55   17.03.2026
Оксана Якушко
Новорожденный жеребенок носит имя Ангелина в честь погибших работников подразделения «Белый Ангел», участвовавших в спасении животных, сообщили в Нацполиции.

Месяц назад спецподразделение полиции «Белый Ангел» совместно с волонтерами Красный Крест Украины по просьбе Старосалтовской поселковой администрации эвакуировали животных из зоны боевых действий.

Правоохранители вывезли 19 лошадей из конного клуба «Атлант», которых бросил владелец еще в 2022 году. Животных переместили на территорию харьковского ипподрома, где на днях родился жеребенок. Среди спасенных кобыл есть еще ожидающие потомство.

Помощник начальника ГУНП в Харьковской области по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков рассказал, что новорожденного жеребенка назвали Ангелиной – в честь погибших работников подразделения «Белый Ангел», которые спасали этих животных.

  • • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 17:55;

