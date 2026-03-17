Жеребенок родился у кобылы, эвакуированной с севера Харьковщины

Новорожденный жеребенок носит имя Ангелина в честь погибших работников подразделения «Белый Ангел», участвовавших в спасении животных, сообщили в Нацполиции.

Месяц назад спецподразделение полиции «Белый Ангел» совместно с волонтерами Красный Крест Украины по просьбе Старосалтовской поселковой администрации эвакуировали животных из зоны боевых действий.

Правоохранители вывезли 19 лошадей из конного клуба «Атлант», которых бросил владелец еще в 2022 году. Животных переместили на территорию харьковского ипподрома, где на днях родился жеребенок. Среди спасенных кобыл есть еще ожидающие потомство.

Помощник начальника ГУНП в Харьковской области по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков рассказал, что новорожденного жеребенка назвали Ангелиной – в честь погибших работников подразделения «Белый Ангел», которые спасали этих животных.