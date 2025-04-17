Спасенная из-под обстрелов кобыла на Харьковщине стала мамой (видео)
На днях в приюте, куда полицейские вместе с волонтерами эвакуировали животных из-под обстрелов в Волчанской громаде, родился жеребенок.
«Будущую мать – кобылу с осколочным ранением в голову – вывезли в конце февраля с территории разрушенного конно-спортивного комплекса», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители отметили, что, несмотря на сложное ранение, длительное лечение и серьезные осложнения во время родов, маленький жеребенок таки появился на свет.
«Пока у малыша нет имени, однако благодаря заботе людей он получил главное – шанс на жизнь. Волонтеры уже запустили онлайн-опрос с просьбой помочь выбрать имя для новорожденного», — добавили в полиции.
Видео: ГУНП в Харьковской области
Напомним, раньше в приюте родился маленький жеребенок, которого назвали Победа. Его маму также эвакуировали из-под вражеских обстрелов в Волчанске.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жеребенок, полиция, приют, родился;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 16:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях в приюте, куда полицейские вместе с волонтерами эвакуировали животных из-под обстрелов в Волчанской громаде, родился жеребенок.".