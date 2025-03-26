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Жеребенок «Победа» родилась у спасенной из-под обстрелов кобылы на Харьковщине

Общество 17:42   26.03.2025
Оксана Якушко
Жеребенок «Победа» родилась у спасенной из-под обстрелов кобылы на Харьковщине Фото: Нацполиция

Правоохранители спасли из-под обстрелов возле Волчанска двух беременных кобыл, сообщила Нацполиция.

Около месяца назад полицейские вместе с зооволонтерами эвакуировали под вражескими обстрелами из-под Волчанска двух беременных кобыл. Затем животные вместе с другими лошадьми остались на территории бывшего конноспортивного комплекса.

Животных перевезли в условно безопасное место, где они находятся под постоянным наблюдением специалистов.

На днях в приюте зооволонтеров родился маленький жеребенок, которого назвали «Победа».

Полицейские посетили подопечных и привезли корм.

Фото: Нацполиция

Видео: Нацполиция

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 17:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители спасли из-под обстрелов возле Волчанска двух беременных кобыл, сообщила Нацполиция.".