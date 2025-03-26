Жеребенок «Победа» родилась у спасенной из-под обстрелов кобылы на Харьковщине
Фото: Нацполиция
Правоохранители спасли из-под обстрелов возле Волчанска двух беременных кобыл, сообщила Нацполиция.
Около месяца назад полицейские вместе с зооволонтерами эвакуировали под вражескими обстрелами из-под Волчанска двух беременных кобыл. Затем животные вместе с другими лошадьми остались на территории бывшего конноспортивного комплекса.
Животных перевезли в условно безопасное место, где они находятся под постоянным наблюдением специалистов.
На днях в приюте зооволонтеров родился маленький жеребенок, которого назвали «Победа».
Полицейские посетили подопечных и привезли корм.
Видео: Нацполиция
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, жеребенок, лошади, Нацполиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 17:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители спасли из-под обстрелов возле Волчанска двух беременных кобыл, сообщила Нацполиция.".