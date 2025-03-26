Жеребенок «Победа» родилась у спасенной из-под обстрелов кобылы на Харьковщине

Правоохранители спасли из-под обстрелов возле Волчанска двух беременных кобыл, сообщила Нацполиция.

Около месяца назад полицейские вместе с зооволонтерами эвакуировали под вражескими обстрелами из-под Волчанска двух беременных кобыл. Затем животные вместе с другими лошадьми остались на территории бывшего конноспортивного комплекса.

Животных перевезли в условно безопасное место, где они находятся под постоянным наблюдением специалистов.

На днях в приюте зооволонтеров родился маленький жеребенок, которого назвали «Победа».

Полицейские посетили подопечных и привезли корм.

Видео: Нацполиция