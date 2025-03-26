Лоша «Перемога» народилося у врятованої з-під обстрілів кобили на Харківщині
Правоохоронці врятували з-під обстрілів біля Вовчанська двох вагітних кобил, повідомила Нацполіція.
Близько місяця тому поліціянти разом із зооволонтерами евакуювали під ворожими обстрілами з-під Вовчанська двох вагітних кобил. Тварини разом з іншими кіньми після деокупації залишилися на території колишнього кінно-спортивного комплексу.
Тварин перевезли до умовно безпечного місця, де вони перебувають під постійним наглядом спеціалістів.
Днями у притулку зооволонтерів народилося маленьке лоша, яке назвали «Перемога».
Поліціянти відвідали «підопічних» і привезли корм.
Відео: Нацполіція
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, жеребенок, лошади, Нацполиция, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 17:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці врятували з-під обстрілів біля Вовчанська двох вагітних кобил, повідомила Нацполіція.".