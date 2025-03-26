Лоша «Перемога» народилося у врятованої з-під обстрілів кобили на Харківщині

Правоохоронці врятували з-під обстрілів біля Вовчанська двох вагітних кобил, повідомила Нацполіція.

Близько місяця тому поліціянти разом із зооволонтерами евакуювали під ворожими обстрілами з-під Вовчанська двох вагітних кобил. Тварини разом з іншими кіньми після деокупації залишилися на території колишнього кінно-спортивного комплексу.

Тварин перевезли до умовно безпечного місця, де вони перебувають під постійним наглядом спеціалістів.

Днями у притулку зооволонтерів народилося маленьке лоша, яке назвали «Перемога».

Поліціянти відвідали «підопічних» і привезли корм.

Відео: Нацполіція