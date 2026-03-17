Лоша народилося в кобили, яку евакуювали з півночі Харківщини

Суспільство 17:55   17.03.2026
Оксана Якушко
Лоша народилося в кобили, яку евакуювали з півночі Харківщини

Новонароджене лоша носить ім’я Ангеліна на честь загиблих працівників підрозділу «Білий Ангел», які брали участь у порятунку тварин, повідомили у Нацполіції.

Місяць тому спецпідрозділ поліції «Білий Янгол» спільно із волонтерами Червоний Хрест України на прохання Старосалтівської селищної адміністрації евакуювали тварин із зони бойових дій.

Правоохоронці вивезли 19 коней із кінного клубу «Атлант», яких покинув власник ще у 2022 році. Тварин перемістили на територію харківського іподрому, де днями народилося лоша. Також серед врятованих кобил є й ті, що очікують потомство.

Помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков розповів, що новонароджене лоша назвали Ангеліною – на честь загиблих працівників підрозділу «Білий Янгол», які рятували цих тварин.

Автор: Оксана Якушко
Лоша народилося в кобили, яку евакуювали з півночі Харківщини
Лоша народилося в кобили, яку евакуювали з півночі Харківщини
17.03.2026, 17:55
