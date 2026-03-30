Live

На бронетехніці з “мангалом”: як евакуюють з Куп’янщини (відео)

Суспільство 19:10   30.03.2026
Оксана Горун
На бронетехніці з "мангалом": як евакуюють з Куп'янщини (відео)

ГУ Нацполіції в Харківській області опублікувало відео операції, яку провели спецпідрозділи НП на Куп’янському напрямку, аби врятувати життя маломобільного чоловіка.

“Під час заходів з виявлення та зачистки ворожих диверсійних груп на Купʼянському напрямку військовослужбовці з суміжного підрозділу виявили літнього чоловіка, який звернувся до них з проханням про евакуацію. Поліцейські отримали запит від побратимів та вивезли літнього чоловіка, який самостійно майже не пересувається”, проінформував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце поліціянти діставалися бронетехнікою, на яку додатково наварений захист від дронів.

” Дідуся обережно супроводили, допомогли сісти до транспорту та евакуювали до безпечної зони. Наразі чоловік перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу. Надалі ним опікуватимуться волонтери та відповідні служби”, – поінформували в ГУНП.

Читайте також:  Переховувалися від евакуації – родина з дітьми потрапила під обстріл на Харківщині

Нагадаємо, 4 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов коментував, що підписаний президентом закон про обов’язкову евакуацію дітей із зон активних чи можливих бойових дій дозволить евакуйовувати неповнолітніх навіть у разі відмови батьків чи опікунів без тривалих судових процедур. 10 березня співробітники поліції змушені були повторно евакуювати із села Приколотне Вільхуватської громади Куп’янського району шестирічного хлопчика з тяжкими захворюваннями та інвалідністю.

Автор: Оксана Горун
