На бронетехнике с «мангалом»: как эвакуируют с Купянщины (видео)

Общество 19:10   30.03.2026
Оксана Горун
ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовало видео операции, которую провели спецподраздения НП на Купянском направлении, чтобы спасти жизнь маломобильного мужчины.

«В ходе мероприятий по обнаружению и зачистке вражеских диверсионных групп на Купянском направлении военнослужащие из смежного подразделения обнаружили пожилого мужчину, который обратился к ним с просьбой об эвакуации. Полицейские получили запрос от побратимов и вывезли пожилого мужчину, который самостоятельно почти не передвигается», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место полицейские добирались на бронетехнике, на которую дополнительно наварена защита от дронов.

«Дедушку осторожно сопровождали, помогли сесть в транспорт и эвакуировали в безопасную зону. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь. В дальнейшем им будут заниматься волонтеры и соответствующие службы», — проинформировали в ГУНП.

Читайте также: Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине

Напомним, 4 марта начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал, что подписанный президентом закон об обязательной эвакуации детей из зон активных или возможных боевых действий позволит эвакуировать несовершеннолетних даже в случае отказа родителей либо опекунов без длительных судебных процедур. 10 марта сотрудники полиции вынуждены были повторно эвакуировать из села Приколотное Ольховатской громады Купянского района шестилетнего мальчика с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью.

Популярно
Сегодня 30 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 марта 2026: какой праздник и день в истории
30.03.2026, 06:00
Когда в Харькове отключат отопление? Известна дата, распоряжение Терехова
Когда в Харькове отключат отопление? Известна дата, распоряжение Терехова
30.03.2026, 14:12
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики
30.03.2026, 11:45
«Антидроновые сетки на Северной Салтовке в Харькове – это бред» — Ярославский
«Антидроновые сетки на Северной Салтовке в Харькове – это бред» — Ярославский
30.03.2026, 17:32
Из-за проблем в энергосистеме в Харькове сокращают трамвайные маршруты
Из-за проблем в энергосистеме в Харькове сокращают трамвайные маршруты
30.03.2026, 07:15
Новости Харькова — главное 30 марта: волна минирований, завтра отключат тепло
Новости Харькова — главное 30 марта: волна минирований, завтра отключат тепло
30.03.2026, 16:47

Новости по теме:

29.09.2025
После чего РФ прекратила использовать бронетехнику на севере Харьковщины — ВСУ
04.03.2025
Танк и две БМП россиян уничтожили на Купянском направлении (видео)
10.11.2024
Все больше бронетехники применяет РФ на Харьковщине: как это связано с погодой
07.07.2024
Армии РФ не хватает техники на Харьковском направлении — Машовец
27.06.2024
РФ использует «буханки» из-за нехватки техники на севере Харьковщины — BILD


