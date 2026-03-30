На бронетехнике с «мангалом»: как эвакуируют с Купянщины (видео)

ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовало видео операции, которую провели спецподраздения НП на Купянском направлении, чтобы спасти жизнь маломобильного мужчины.

«В ходе мероприятий по обнаружению и зачистке вражеских диверсионных групп на Купянском направлении военнослужащие из смежного подразделения обнаружили пожилого мужчину, который обратился к ним с просьбой об эвакуации. Полицейские получили запрос от побратимов и вывезли пожилого мужчину, который самостоятельно почти не передвигается», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место полицейские добирались на бронетехнике, на которую дополнительно наварена защита от дронов.

«Дедушку осторожно сопровождали, помогли сесть в транспорт и эвакуировали в безопасную зону. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь. В дальнейшем им будут заниматься волонтеры и соответствующие службы», — проинформировали в ГУНП.

Напомним, 4 марта начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал, что подписанный президентом закон об обязательной эвакуации детей из зон активных или возможных боевых действий позволит эвакуировать несовершеннолетних даже в случае отказа родителей либо опекунов без длительных судебных процедур. 10 марта сотрудники полиции вынуждены были повторно эвакуировать из села Приколотное Ольховатской громады Купянского района шестилетнего мальчика с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью.