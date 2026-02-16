Десять днів евакуювали 19 коней на Харківщині під ворожими дронами

У ГУ Нацполіції розповіли, що спецпідрозділ “Білий Янгол”, а також волонтери “Червоного Хреста” 15 лютого вивезли 19 коней із кінного клубу “Антлант”.

Без нагляду тварини залишалися без нагляду з перших днів деокупації Старосалтівської громади у Вовчанському районі.

“Спільними зусиллями поліції, волонтерів та місцевої влади евакуйовані усі 19 коней, два собаки та цуценята. Також правоохоронці вивезли до більш безпечного місця конюха. Завдання успішно виконано. Дякую усім, з ким мав можливість брати участь у цій унікальній гуманітарній операції. На даний час коні переміщені на територію харківського іподрому та будуть знаходитися там під опікою благодійної організації «Animals 911 Ukraine», – розповів помічник начальника ГУНП у Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков.

<br />

У поліції також зазначили, що операцію проводили в умовах підвищеної небезпеки, адже по евакуаційному маршруту весь час кружляли російські дрони. Попри всі складнощі, вона пройшла успішно і всі тварини перебувають у безпеці.