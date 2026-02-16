Live

Десять днів евакуювали 19 коней на Харківщині під ворожими дронами

Суспільство 10:03   16.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Десять днів евакуювали 19 коней на Харківщині під ворожими дронами

У ГУ Нацполіції розповіли, що спецпідрозділ “Білий Янгол”, а також волонтери “Червоного Хреста” 15 лютого вивезли 19 коней із кінного клубу “Антлант”. 

Без нагляду тварини залишалися без нагляду з перших днів деокупації Старосалтівської громади у Вовчанському районі.

Спільними зусиллями поліції, волонтерів та місцевої влади евакуйовані усі 19 коней, два собаки та цуценята. Також правоохоронці вивезли до більш безпечного місця конюха. Завдання успішно виконано. Дякую усім, з ким мав можливість брати участь у цій унікальній гуманітарній операції. На даний час коні переміщені на територію харківського іподрому та будуть знаходитися там під опікою благодійної організації «Animals 911 Ukraine», – розповів помічник начальника ГУНП у Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков.

У поліції також зазначили, що операцію проводили в умовах підвищеної небезпеки, адже по евакуаційному маршруту весь час кружляли російські дрони. Попри всі складнощі, вона пройшла успішно і всі тварини перебувають у безпеці.

Читайте також: ISW: у СОУ є успіхи в Куп’янську та на півночі області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
16.02.2026, 20:19
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹
16.02.2026, 17:30
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
16.02.2026, 16:43
Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень
Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень
16.02.2026, 16:15
Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі
Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі
16.02.2026, 17:49
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта
16.02.2026, 15:24

Новини за темою:

11.02.2026
Скількох дітей вже примусово евакуювали з сіл Старосалтівської громади (відео)
10.02.2026
Залишився без житла на Золочівщині: літнього чоловіка евакуювали рятувальники
04.02.2026
Жінку з вісьмома котами та собакою вивезли з Куп’янського району
30.01.2026
Дітей евакуюють із сіл Старосалтівської громади на Харківщині
30.01.2026
П’ятьох дітей вивезли копи та волонтери з Вовчанського напрямку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Десять днів евакуювали 19 коней на Харківщині під ворожими дронами», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2026 в 10:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції розповіли, що спецпідрозділ “Білий Янгол”, а також волонтери “Червоного Хреста” 15 лютого вивезли 19 коней із кінного клубу “Антлант”. ".