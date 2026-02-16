Десять дней эвакуировали 19 лошадей на Харьковщине под вражескими дронами
В ГУ Нацполиции рассказали, что спецподразделение «Белый Ангел», а также волонтеры «Красного Креста» 15 февраля вывезли 19 лошадей из конного клуба «Антлант».
Без присмотра животные оставались без присмотра с первых дней деоккупации Старосалтовской громады в Волчанском районе.
«Совместными усилиями полиции, волонтеров и местных властей эвакуированы все 19 лошадей, две собаки и щенки. Также правоохранители вывезли в более безопасное место конюха. Задача успешно выполнена. Благодарю всех, с кем имел возможность участвовать в этой уникальной гуманитарной операции. В настоящее время лошади перемещены на территорию харьковского ипподрома и будут находиться там на попечении благотворительной организации «Animals 911 Ukraine», – рассказал помощник начальника ГУНП в Харьковской области по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков.
В полиции также отметили, что операцию проводили в условиях повышенной опасности, ведь по эвакуационному маршруту все время кружили российские дроны. Несмотря на все сложности, она прошла успешно и все животные находятся в безопасности.
