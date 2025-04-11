Беременных кобыл вывезли из-под обстрелов на Харьковщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине 9 апреля полицейские эвакуировали двух беременных кобыл из зоны обстрелов.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, животные находились в разрушенном результате постоянных артиллерийских и авиационных ударов конно-спортивного комплекса в Волчанской громаде.
«Животных доставили в условно безопасный район Харьковской области, где в приюте им будет предоставлен круглосуточный ветеринарный надзор и полноценное питание», — рассказали правоохранители.
Также волонтеры доставили 600 килограммов сена для лошадей, еще остающихся на территории комплекса. Этого запаса хватит примерно на 2-3 дня, отметили в полиции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лошади, обстрелы, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 9 апреля полицейские эвакуировали двух беременных кобыл из зоны обстрелов.".