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Беременных кобыл вывезли из-под обстрелов на Харьковщине (фото)

Общество 14:21   11.04.2025
Виктория Яковенко
Беременных кобыл вывезли из-под обстрелов на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине 9 апреля полицейские эвакуировали двух беременных кобыл из зоны обстрелов.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, животные находились в разрушенном результате постоянных артиллерийских и авиационных ударов конно-спортивного комплекса в Волчанской громаде.

вывезли коней на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
вывезли коней на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

«Животных доставили в условно безопасный район Харьковской области, где в приюте им будет предоставлен круглосуточный ветеринарный надзор и полноценное питание», — рассказали правоохранители.

Также волонтеры доставили 600 килограммов сена для лошадей, еще остающихся на территории комплекса. Этого запаса хватит примерно на 2-3 дня, отметили в полиции.

вывезли коней на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 9 апреля полицейские эвакуировали двух беременных кобыл из зоны обстрелов.".