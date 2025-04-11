Беременных кобыл вывезли из-под обстрелов на Харьковщине (фото)

На Харьковщине 9 апреля полицейские эвакуировали двух беременных кобыл из зоны обстрелов.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, животные находились в разрушенном результате постоянных артиллерийских и авиационных ударов конно-спортивного комплекса в Волчанской громаде.

«Животных доставили в условно безопасный район Харьковской области, где в приюте им будет предоставлен круглосуточный ветеринарный надзор и полноценное питание», — рассказали правоохранители.

Также волонтеры доставили 600 килограммов сена для лошадей, еще остающихся на территории комплекса. Этого запаса хватит примерно на 2-3 дня, отметили в полиции.