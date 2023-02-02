Как жители Харькова вывезли 17 лошадей из зоны боевых действий

Семья переселенцев вывезла на Житомирщину лошадей из Харькова, Кременной и из-под Бахмута, сообщает 5 канал.

Анна Шульга – владелица конюшни «Счастливая подкова» из Харькова. Уже больше 10 лет она развивает детскую конноспортивную школу. Но все планы разрушились после российского вторжения, когда на соседний двор упал вражеский снаряд.

«Второй снаряд падает на территорию выгула лошадей, но, слава Богу, не взорвался. Этот снаряд остался в земле, мы его видим. Говорю мужу — это, пожалуй, знак. Через час мы погрузили 7 лошадей, детей, я вперемешку забросала седла из детскими вещами. Сама села в машину в чем была», – вспоминает владелица конюшни.

«Я вывозил из Кременной лошадей за 2 дня до того, как туда зашли «освободители» так сказать, то там была кобыла — 32 года — довольно нормально выглядевшая орловская кобыла, была полна энергии», — рассказывает спаситель лошадей Влад Власовец.

Знакомый посоветовал вывозить лошадей в Троянов Житомирской области, где было место, пригодное для копытных. По прибытии стали обустраивать под собственные нужды.

«Сейчас у нас 14 голов, эта цифра постоянно меняется. Лошади, стоящие у нас сейчас, это лошади из Харькова, также приобретенные здесь, и недавно приехали лошади из Бахмутского района, из Харьковского района – почти нулевого километра скажем так эвакуированы, и из– под Одессы», – отмечает владелица конюшни «Счастливая подкова» Анна Шульга.



Глава семьи не прекращает эвакуировать животных из «горячих точек» и сам не раз попадал под обстрелы.

«Взрывы они воспринимают довольно спокойно, если люди, которые возле них – если не боятся, не истерят, то лошади чувствуют, что нечего бояться, они пытаются помочь людям, чтобы выйти», – говорит Влад Власовец.

А вот коня Монарха Влад вывез из Закарпатья. Там он возил дрова по воде, и лед ранил ему ноги. Здесь коня подлечили, теперь вдохновляет посетителей.

Спасатели лошадей Влад и Анна объясняют: их питомцы – не только для спорта, а больше – для эмоционального, физического и психологического здоровья.

Супруги прилагают много усилий, чтобы возобновить спортивную деятельность. Так что пока жить и работать остаются на Житомирщине.