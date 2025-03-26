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Ворожий БпЛА атакував притулок з тваринами на Харківщині (фото)

Події 14:20   26.03.2025
Вікторія Яковенко
Ворожий БпЛА атакував притулок з тваринами на Харківщині (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

25 березня близько 22:00 в Харківському районі ворожий ударний безпілотник атакував притулок для свійських тварин, яких евакуювали з «гарячих» точок України.

За даними Харківської обласної прокуратури, приміщення зазнали суттєвих пошкоджень.

«У притулку перебувають коні, вівці, кози, свині, яких врятували з Авдіївки, Покровська, Вовчанська, Купʼянська тощо. На щастя, тварини не постраждали», – уточнили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

пострадал приют на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
пострадал приют на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
пострадал приют на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
пострадал приют на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
пострадал приют на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 березня близько 22:00 в Харківському районі ворожий ударний безпілотник атакував притулок для свійських тварин, яких евакуювали з «гарячих» точок України.".