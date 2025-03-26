Вражеский БпЛА атаковал приют с животными на Харьковщине (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
25 марта около 22:00 в Харьковском районе вражеский ударный беспилотник атаковал приют для домашних животных, эвакуированных из «горячих» точек Украины.
По данным Харьковской областной прокуратуры, помещения получили существенные повреждения.
«В приюте находятся лошади, овцы, козы, свиньи, которых спасли из Авдеевки, Покровска, Волчанская, Купянская и т.д. К счастью, животные не пострадали», – уточнили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 марта около 22:00 в Харьковском районе вражеский ударный беспилотник атаковал приют для домашних животных, эвакуированных из «горячих» точек Украины.".