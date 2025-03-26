Утром РФ обстреляла Купянщину, днем и вечером ударов не было – сутки в области
Фото: ХОВА
О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказал в утренней сводке за 26 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.
Накануне утром «прилеты» были в Купянском районе. В 10:17 в селе Стецьковка зафиксировали удары РСЗО. В результате обстрелов поврежден частный дом.
«10:48 Купянский р-н, г. Купянск. В результате вражеского обстрела (тип оружия устанавливается) поврежден автомобиль», – написал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 08:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказал в утренней сводке за 26 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.".