Утром РФ обстреляла Купянщину, днем и вечером ударов не было – сутки в области

О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказал в утренней сводке за 26 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне утром «прилеты» были в Купянском районе. В 10:17 в селе Стецьковка зафиксировали удары РСЗО. В результате обстрелов поврежден частный дом.

«10:48 Купянский р-н, г. Купянск. В результате вражеского обстрела (тип оружия устанавливается) поврежден автомобиль», – написал Синегубов.