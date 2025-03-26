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Вранці РФ обстріляла Куп’янщину, вдень і ввечері без ударів: доба в області

Події 08:47   26.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці РФ обстріляла Куп’янщину, вдень і ввечері без ударів: доба в області

Про те, як минула доба на Харківщині, розповів у ранковому зведенні за 26 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні вранці “прильоти” були у Куп’янському районі. О 10:17 у селі Стецьківка зафіксували удари РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

“10:48 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу (тип зброї встановлюється) загинув чоловік. Також пошкоджений автомобіль”, – написав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 08:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба на Харківщині, розповів у ранковому зведенні за 26 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".