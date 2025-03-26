Генштаб: дев’ять боїв було на Харківщині за добу – де і які результати

Про бої та втрати РФ у Харківській області поінформував вранці 26 березня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили чотири атаки росіян у районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському – було п’ять боїв, пишуть у Генштабі.

“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового та Петропавлівки“, – уточнили у ГШ.

Також окупанти обстріляли з авіації Золочів та Прудянку.

Втрати ЗС РФ, за даними ГШ, на сьогодні такі: