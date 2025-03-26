Генштаб: дев’ять боїв було на Харківщині за добу – де і які результати
Про бої та втрати РФ у Харківській області поінформував вранці 26 березня Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку українські захисники відбили чотири атаки росіян у районі Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському – було п’ять боїв, пишуть у Генштабі.
“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового та Петропавлівки“, – уточнили у ГШ.
Також окупанти обстріляли з авіації Золочів та Прудянку.
Втрати ЗС РФ, за даними ГШ, на сьогодні такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 08:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати РФ у Харківській області поінформував вранці 26 березня Генштаб ЗСУ.".