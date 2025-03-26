Генштаб: девять боев было на Харьковщине за сутки – где и какие результаты

О боях и потерях РФ в Харьковской области проинформировал утром 26 марта Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили четыре атаки россиян в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском было пять боев, пишут в Генштабе.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово и Петропавловки», – уточнили в ГШ.

Также оккупанты обстреляли из авиации Золочев и Прудянку.

Потери ВС РФ, по данным ГШ, на сегодняшний день таковы: