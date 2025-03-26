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ISW: данные о продвижении РФ на четырех направлениях Купянщины – ложные

Украина 07:31   26.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: данные о продвижении РФ на четырех направлениях Купянщины – ложные

В течение последних нескольких дней россияне продолжили наступать на Харьковском, Купянском и Боровском направлениях. И ни на одном из них враг так и не смог продвинуться, утверждают в Институте изучения войны (ISW).

На Харьковском направлении все штурмы ВС РФ в районе Волчанска отбиты, передают аналитики.

Также россияне пытались наступать и на Купянском – в районе Каменки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Однако безуспешно. Тем временем враг начал распространять фейковую информацию о своих успехах на этом участке фронта. Подтвердить их эксперты так и не смогли.

«Неподтвержденные утверждения: российские источники утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Тополи, Каменки, Двуречной и Степной Новоселки», – уточнили в ISW.

Не увенчались успехом и штурмы оккупантов на Боровском направлении. Бои зафиксировали около Загрызово, Копанок и Новомихайловки.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 07:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последних нескольких дней россияне продолжили наступать. И ни на одном из них враг так и не смог продвинуться, утверждают в Институте изучения войны (ISW).".