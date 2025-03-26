ISW: данные о продвижении РФ на четырех направлениях Купянщины – ложные

В течение последних нескольких дней россияне продолжили наступать на Харьковском, Купянском и Боровском направлениях. И ни на одном из них враг так и не смог продвинуться, утверждают в Институте изучения войны (ISW).

На Харьковском направлении все штурмы ВС РФ в районе Волчанска отбиты, передают аналитики.

Также россияне пытались наступать и на Купянском – в районе Каменки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Однако безуспешно. Тем временем враг начал распространять фейковую информацию о своих успехах на этом участке фронта. Подтвердить их эксперты так и не смогли.

«Неподтвержденные утверждения: российские источники утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Тополи, Каменки, Двуречной и Степной Новоселки», – уточнили в ISW.

Не увенчались успехом и штурмы оккупантов на Боровском направлении. Бои зафиксировали около Загрызово, Копанок и Новомихайловки.