Россияне могут попытаться наступать на Харьков и Сумы – Жорин
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Среди планов россиян могут быть попытки наступления на Харьков и Сумы, считает заместитель командира 3 ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин.
Об этом он заявил каналу Times of Ukraine.
«Попытки наступления на Харьков и Сумы после того, как ВСУ вышли с Курщины, точно могут быть. Такие планы россиянами рассматриваются, но очень часто их планы и мечты разбиваются об украинское войско. Совершенно очевидно, что на стратегическом уровне россияне преобладают, преимущество сейчас на их стороне. Такие мнения есть, но осуществят ли они их, мы можем только увидеть», — заявил Жорин.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Максим Жорин, россияне, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 20:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди планов россиян могут быть попытки наступления на Харьков и Сумы, считает заместитель командира 3 ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин.".