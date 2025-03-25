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Россияне могут попытаться наступать на Харьков и Сумы – Жорин

Фронт 20:36   25.03.2025
Оксана Якушко
Россияне могут попытаться наступать на Харьков и Сумы – Жорин Скриншот

Среди планов россиян могут быть попытки наступления на Харьков и Сумы, считает заместитель командира 3 ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Об этом он заявил каналу Times of Ukraine.

«Попытки наступления на Харьков и Сумы после того, как ВСУ вышли с Курщины, точно могут быть. Такие планы россиянами рассматриваются, но очень часто их планы и мечты разбиваются об украинское войско. Совершенно очевидно, что на стратегическом уровне россияне преобладают, преимущество сейчас на их стороне. Такие мнения есть, но осуществят ли они их, мы можем только увидеть», — заявил Жорин.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 20:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди планов россиян могут быть попытки наступления на Харьков и Сумы, считает заместитель командира 3 ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин.".