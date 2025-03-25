Россияне могут попытаться наступать на Харьков и Сумы – Жорин

Среди планов россиян могут быть попытки наступления на Харьков и Сумы, считает заместитель командира 3 ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Об этом он заявил каналу Times of Ukraine.

«Попытки наступления на Харьков и Сумы после того, как ВСУ вышли с Курщины, точно могут быть. Такие планы россиянами рассматриваются, но очень часто их планы и мечты разбиваются об украинское войско. Совершенно очевидно, что на стратегическом уровне россияне преобладают, преимущество сейчас на их стороне. Такие мнения есть, но осуществят ли они их, мы можем только увидеть», — заявил Жорин.