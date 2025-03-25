Росіяни можуть спробувати наступати на Харків і Суми – Жорін

Среди планов россиян могут быть попытки наступления на Харьков и Сумы, считает заместитель командира 3 ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Об этом он заявил каналу Times of Ukraine.

«Спроби наступу на Харків і Суми після того, як ЗСУ вийшли з Курщини, точно можуть бути. Такі плани росіянами розглядаються, але дуже часто їхні плани і мрії розбиваються об українське військо. Абсолютно очевидно, що на стратегічному рівні росіяни нас переважають, перевага зараз на їхньому боці. Такі думки є, але чи здійснять вони їх, ми можемо тільки побачити», – заявив Жорін.