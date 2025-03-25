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Росіяни можуть спробувати наступати на Харків і Суми – Жорін

Фронт 20:36   25.03.2025
Оксана Якушко
Росіяни можуть спробувати наступати на Харків і Суми – Жорін

Среди планов россиян могут быть попытки наступления на Харьков и Сумы, считает заместитель командира 3 ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Об этом он заявил каналу Times of Ukraine.

«Спроби наступу на Харків і Суми після того, як ЗСУ вийшли з Курщини, точно можуть бути. Такі плани росіянами розглядаються, але дуже часто їхні плани і мрії розбиваються об українське військо. Абсолютно очевидно, що на стратегічному рівні росіяни нас переважають, перевага зараз на їхньому боці. Такі думки є, але чи здійснять вони їх, ми можемо тільки побачити», – заявив Жорін.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 20:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед планів росіян можуть бути спроби наступу на Харків і Суми, вважає заступник командира 3 ОШБр, підполковник ЗСУ Максим Жорін.".