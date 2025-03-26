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ISW: дані про просування РФ на чотирьох напрямках Куп’янщини – неправдиві

Україна 07:31   26.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: дані про просування РФ на чотирьох напрямках Куп’янщини – неправдиві

Протягом останніх кількох днів росіяни продовжили наступати на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямках. І на жодному з них ворог так і не зміг просунутися, стверджують в Інституті вивчення війни (ISW).

На Харківському напрямку всі штурми ЗС РФ у районі Вовчанська відбиті, передають аналітики.

Також росіяни намагалися наступати і на Куп’янському – у районі Кам’янки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Проте марно. Тим часом ворог почав розповсюджувати фейкову інформацію про свої успіхи на цій ділянці фронту. Підтвердити їх експерти так і не змогли.

“Непідтверджені твердження: російські джерела стверджували, що російські війська просунулися поблизу Тополі, Кам’янки, Дворічної та Степової Новоселівки”, – уточнили в ISW.

Також не увінчалися успіхом і штурми окупантів на Борівському напрямку. Бої зафіксували біля Загризового, Копанок та Новомихайлівки.

Читайте також: Росіяни можуть спробувати наступати на Харків та Суми – Жорін

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 07:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останніх кількох днів росіяни продовжили наступати. І на жодному з них ворог так і не зміг просунутися, стверджують в Інституті вивчення війни (ISW).".