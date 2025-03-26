ISW: дані про просування РФ на чотирьох напрямках Куп’янщини – неправдиві
Протягом останніх кількох днів росіяни продовжили наступати на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямках. І на жодному з них ворог так і не зміг просунутися, стверджують в Інституті вивчення війни (ISW).
На Харківському напрямку всі штурми ЗС РФ у районі Вовчанська відбиті, передають аналітики.
Також росіяни намагалися наступати і на Куп’янському – у районі Кам’янки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Проте марно. Тим часом ворог почав розповсюджувати фейкову інформацію про свої успіхи на цій ділянці фронту. Підтвердити їх експерти так і не змогли.
“Непідтверджені твердження: російські джерела стверджували, що російські війська просунулися поблизу Тополі, Кам’янки, Дворічної та Степової Новоселівки”, – уточнили в ISW.
Також не увінчалися успіхом і штурми окупантів на Борівському напрямку. Бої зафіксували біля Загризового, Копанок та Новомихайлівки.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 07:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останніх кількох днів росіяни продовжили наступати. І на жодному з них ворог так і не зміг просунутися, стверджують в Інституті вивчення війни (ISW).".