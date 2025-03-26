Live
  • Ср 26.03.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.69
  • EUR 45.14

Харьковская ОВА лидирует по уровню зарплат, какой средний доход – Минфин

Политика 15:20   26.03.2025
Виктория Яковенко
Харьковская ОВА лидирует по уровню зарплат, какой средний доход – Минфин

Министерство финансов Украины опубликовало информацию о заработных платах работников обладминистраций. Самый высокий доход у сотрудников Харьковской ОВА, где средняя зарплата составляет 49,75 тысячи.

На втором месте по уровню средней зарплаты находится Луганская ОВА – 44,8 тыс. грн. Следующая в списке – Херсонская – 43 тыс. грн.

зарплаты в ХОВА
Инфографика министерства финансов Украины

По информации Министерства финансов, в феврале в Харьковской ОВА работал 671 человек.

зарплаты в ХОВА
Инфографика министерства финансов Украины

Как свидетельствуют данные, по сравнению с январем заработная плата у госчиновников выросла. Во второй месяц зимы их ежемесячный доход составил 28,17 тыс. грн. В феврале – 30,75 тыс.

зарплаты в ХОВА
Инфографика министерства финансов Украины

Отметим, что по последним данным Единого государственного реестра деклараций, 28 февраля глава ХОВА Олег Синегубов получил 177 317 гривен зарплаты (по основному месту работы). 31 января – 163 698 гривен.

Накануне 25 марта нардеп София Федина сообщила, что в правительстве проголосовали за резкое повышение зарплат для работников министерств. «За» – 254 депутата.

повышение зарплат
Фото: София Федина

«Теперь зарплаты у них резко больше базовой зарплаты военнослужащего», — уточнила нардеп.

Читайте также: Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 26 марта: задержали студента, БпЛА атаковал приют
Новости Харькова — главное 26 марта: задержали студента, БпЛА атаковал приют
26.03.2025, 14:28
Какой будет погода в апреле и сколько дождей на Харьковщине – прогноз
Какой будет погода в апреле и сколько дождей на Харьковщине – прогноз
25.03.2025, 19:06
Вражеский БпЛА атаковал приют с животными на Харьковщине (фото)
Вражеский БпЛА атаковал приют с животными на Харьковщине (фото)
26.03.2025, 14:20
Работа в Харькове и области: где обещают бронирование и стабильную зарплату
Работа в Харькове и области: где обещают бронирование и стабильную зарплату
25.03.2025, 15:26
Студента задержали в Харькове: на что согласился за $1000 — прокуратура
Студента задержали в Харькове: на что согласился за $1000 — прокуратура
26.03.2025, 13:33
Харьковская ОВА лидирует по уровню зарплат, какой средний доход – Минфин
Харьковская ОВА лидирует по уровню зарплат, какой средний доход – Минфин
26.03.2025, 15:20

Новости по теме:

13:20
Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку» и стабильные деньги
08:44
На Харьковщине образовались долги по зарплатам у сотрудников теплоэнерго
10:18
Семь вице-мэров Харькова зарабатывают больше Терехова — аналитики
10:06
Двухмесячная задержка зарплат педагогам: Синегубов заявил, что проблему решили
18:20
Нужно ли Харькову искусство: правда о зарплатах актеров от 2 тысяч и плесени

Вы читали новость: «Харьковская ОВА лидирует по уровню зарплат, какой средний доход – Минфин»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство финансов Украины опубликовало информацию о заработных платах работников обладминистраций. Самый высокий доход у сотрудников Харьковской ОВА.".