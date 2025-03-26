Харьковская ОВА лидирует по уровню зарплат, какой средний доход – Минфин
Министерство финансов Украины опубликовало информацию о заработных платах работников обладминистраций. Самый высокий доход у сотрудников Харьковской ОВА, где средняя зарплата составляет 49,75 тысячи.
На втором месте по уровню средней зарплаты находится Луганская ОВА – 44,8 тыс. грн. Следующая в списке – Херсонская – 43 тыс. грн.
По информации Министерства финансов, в феврале в Харьковской ОВА работал 671 человек.
Как свидетельствуют данные, по сравнению с январем заработная плата у госчиновников выросла. Во второй месяц зимы их ежемесячный доход составил 28,17 тыс. грн. В феврале – 30,75 тыс.
Отметим, что по последним данным Единого государственного реестра деклараций, 28 февраля глава ХОВА Олег Синегубов получил 177 317 гривен зарплаты (по основному месту работы). 31 января – 163 698 гривен.
Накануне 25 марта нардеп София Федина сообщила, что в правительстве проголосовали за резкое повышение зарплат для работников министерств. «За» – 254 депутата.
«Теперь зарплаты у них резко больше базовой зарплаты военнослужащего», — уточнила нардеп.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: зарплаты, минфин, хова, чиновники;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство финансов Украины опубликовало информацию о заработных платах работников обладминистраций. Самый высокий доход у сотрудников Харьковской ОВА.".