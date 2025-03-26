Харківська ОВА лідирує за рівнем зарплат, який середній дохід – дані Мінфіну

Міністерство фінансів України оприлюднило інформацію про заробітні плати працівників обладміністрацій. Найвищий дохід мають співробітники Харківської ОВА, де середня зарплата дорівнює 49,75 тисячі.

На другому місці за рівнем середньої зарплати перебуває Луганська ОВА – 44,8 тис. грн. Наступна у списку – Херсонська – 43 тис. грн.

За інформацією Міністерства фінансів, у лютому в Харківській ОВА працювала 671 людина.

Як свідчать дані, порівняно із січнем заробітна плата у держчиновників зросла. У другий місяць зими їхній щомісячний дохід становив 28,17 тис. грн. У лютому – 30,75 тис.

Зазначимо, що за останніми даними Єдиного державного реєстру декларацій, 28 лютого голова ХОВА Олег Синєгубов отримав 177 317 гривень зарплати (за основним місцем роботи). 31 січня – 163 698 гривень.

Напередодні, 25 березня, нардепка Софія Федина повідомила, що в уряді проголосували за різке підвищення зарплат для працівників міністерств. «За» – 254 депутати.

«Тепер зарплати у них різко більше ніж базова зарплата військовослужбовця», – уточнила нардепка.