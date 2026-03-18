Live

Як відключатимуть світло в Харківській області 19 березня — графік

Суспільство 22:05   18.03.2026
Олена Нагорна
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на четвер, 19 березня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 8:00 до 21:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 13:00-16:30
2.2 не вимикається
3.1 17:00-20:00
3.2 08:00-09:30; 17:00-20:00
4.1 08:00-09:30
4.2 08:00-09:30
5.1 20:00-21:00
5.2 09:30-13:00; 20:00-21:00
6.1 09:30-13:00
6.2 09:30-13:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 8:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
