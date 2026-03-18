Як відключатимуть світло в Харківській області 19 березня — графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на четвер, 19 березня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 8:00 до 21:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 не вимикається

3.1 17:00-20:00

3.2 08:00-09:30; 17:00-20:00

4.1 08:00-09:30

4.2 08:00-09:30

5.1 20:00-21:00

5.2 09:30-13:00; 20:00-21:00

6.1 09:30-13:00

6.2 09:30-13:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 8:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.