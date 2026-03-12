Live

Як відключатимуть світло в Харківській області 13 березня – графік

Суспільство 22:07   12.03.2026
Олена Нагорна
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 березня – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на п’ятницю, 13 березня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 17:00 до 22:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

2.1 20:30-22:00
2.2 20:30-22:00
5.1 17:00-20:30
5.2 17:00-20:30

Дізнатися свою чергу можна  ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 17:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.

Читайте також: Максимум тепла перед похолоданням: погода у Харкові та області на 13 березня

Автор: Олена Нагорна
