Максимум тепла перед похолоданням: погода в Харкові та області на 13 березня

У п’ятницю, 13 березня, у Харкові та області буде малохмарно.

У Харкові термометри вночі показуватимуть близько 0, вдень – від 15 до 17 градусів зі знаком «плюс», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 13 до 18 тепла.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, 13 березня сонячно та тепло буде по всій Україні, а вже у суботу стовпчики термометрів почнуть поступово опускатися.

“Тому в найближчій перспективі завтра – найтепліший, практично квітневий день. Насолоджуйтеся!” – радить Діденко.