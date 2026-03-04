Live

Вибух біля багатоповерхівки в Харкові: загинув чоловік, його дружина в лікарні

Події 09:12   04.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Трагедія сталася в Харкові, в Основ’янському районі, близько 21:00. За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, вибух пролунав біля багатоповерхівки.

Внаслідок вибуху загинув чоловік 1980 року народження, його дружина 1982 року народження отримала травми. Наразі вона перебуває у лікарні.

На місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного управління поліції, криміналісти та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Попередньо основною версією є «нещасний випадок», вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України”, – додали копи.

