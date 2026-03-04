Вибух біля багатоповерхівки в Харкові: загинув чоловік, його дружина в лікарні
Трагедія сталася в Харкові, в Основ’янському районі, близько 21:00. За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, вибух пролунав біля багатоповерхівки.
Внаслідок вибуху загинув чоловік 1980 року народження, його дружина 1982 року народження отримала травми. Наразі вона перебуває у лікарні.
“На місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного управління поліції, криміналісти та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Попередньо основною версією є «нещасний випадок», вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України”, – додали копи.
Читайте також: На Харківщині через обстріл постраждала дитина – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибух біля багатоповерхівки в Харкові: загинув чоловік, його дружина в лікарні», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 09:12;