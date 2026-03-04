Live

На Харківщині через обстріли постраждала дитина – Синєгубов

Події 08:52   04.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Така ж кількість постраждалих від ударів РФ. 

У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 60-річна жінка і 70-річний чоловік; у м. Чугуїв постраждали 44-річний і 47-річний чоловіки, жінки 32, 64, 66 років та 7-річна дівчинка; у сел. Вільшани Солоницівської громади зазнали гострої реакції на стрес 47-річна і 63-річна жінки та 90-річний чоловік; у сел. Близнюки отримав поранення 30-річний чоловік”, – уточнив начальник ХОВА.

Протягом доби ворог випустив по регіону таке озброєння:

  • три КАБи;
  • десять БпЛА типу “Герань-2”;
  • два fpv-дрони;
  • 36 БпЛА (тип встановлюється).

Через удари у Харкові пошкоджена багатоповерхівка, у Богодухівському – сім приватних будинків, госпобудови та електромережі.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Гроза), цивільну будівлю (с. Грушівка), господарчу споруду (с. Василенкове); в Ізюмському районі пошкоджено шість приватних будинків (с. Оскіл), магазин (с. Малинівка);  у Харківському районі пошкоджено пʼять приватних будинків (сел. Вільшани)“, – додав Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
