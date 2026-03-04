Live

На Харьковщине из-за обстрелов пострадал ребенок – Синегубов

Происшествия 08:52   04.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине из-за обстрелов пострадал ребенок – Синегубов

В течение минувших суток россияне обстреляли 12 населенных пунктов Харьковской области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Такое же количество пострадавших от ударов РФ. 

«В г. Харьков подверглись острой реакции на стресс 60-летняя женщина и 70-летний мужчина; в г. Чугуеве пострадали 44-летний и 47-летний мужчины, женщины 32, 64, 66 лет и 7-летняя девочка; в пос. Ольшаны Солоницевской громады подверглись острой стрессовой реакции 47-летняя и 63-летняя женщины и 90-летний мужчина; в пос. Близнюки получил ранения 30-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.

В течение суток враг выпустил по региону такое вооружение:

  • три КАБа;
  • десять БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона;
  • 36 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за ударов в Харькове повреждена многоэтажка, в Богодуховском – семь частных домов, хозпостройки и электросети.

«В Купянском районе поврежден частный дом, хозпостройка (с. Гроза), в Изюмском районе повреждены шесть частных домов (с. Оскол), магазин (с. Малиновка); в Харьковском районе повреждено пять частных домов (поселок Ольшаны)», – добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
