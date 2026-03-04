Куда «прилетало» и что горело за сутки, рассказали в ГСЧС

Из-за обстрелов в регионе бушевали пять пожаров в Чугуевском, Лозовском, Изюмском и Харьковском районах, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В частности, в результате «прилета» БпЛА по Чугуеву загорелся нежилой дом. Пострадали пятеро людей, среди них – ребенок.

«Ночью в селе Малиновка Изюмского района вражеский обстрел вызвал пожар: площадью 40 квадратных метров в магазине. К счастью, без пострадавших. В поселке Ольшаны Харьковского района вражеский дрон попал в крышу частного хозяйственного сооружения. В результате взрыва пострадали три человека, повреждено остекление окон в двух частных домовладениях», – уточнили спасатели.

Кроме того, накануне произошла трагедия в Основянском районе Харькова. Вечером возле многоэтажки раздался взрыв – разорвался неизвестный взрывоопасный предмет. В результате происшествия погиб 45-летний мужчина, также пострадала 44-летняя женщина, ее госпитализировали.