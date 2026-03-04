Live

Куда «прилетало» и что горело за сутки, рассказали в ГСЧС

Происшествия 08:38   04.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Куда «прилетало» и что горело за сутки, рассказали в ГСЧС

Из-за обстрелов в регионе бушевали пять пожаров в Чугуевском, Лозовском, Изюмском и Харьковском районах, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В частности, в результате «прилета» БпЛА по Чугуеву загорелся нежилой дом. Пострадали пятеро людей, среди них – ребенок.

«Ночью в селе Малиновка Изюмского района вражеский обстрел вызвал пожар: площадью 40 квадратных метров в магазине. К счастью, без пострадавших. В поселке Ольшаны Харьковского района вражеский дрон попал в крышу частного хозяйственного сооружения. В результате взрыва пострадали три человека, повреждено остекление окон в двух частных домовладениях», – уточнили спасатели.

Кроме того, накануне произошла трагедия в Основянском районе Харькова. Вечером возле многоэтажки раздался взрыв – разорвался неизвестный взрывоопасный предмет. В результате происшествия погиб 45-летний мужчина, также пострадала 44-летняя женщина, ее госпитализировали.

Читайте также: Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба на 08:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 4 марта: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 4 марта: как прошла ночь
04.03.2026, 08:11
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
03.03.2026, 21:16
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
03.03.2026, 21:58
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
03.03.2026, 17:05
Сегодня 4 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 марта 2026: какой праздник и день в истории
04.03.2026, 06:00
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
04.03.2026, 09:12

Новости по теме:

03.03.2026
Два пожара бушевали в Чугуевском районе из-за обстрелов – ГСЧС
02.03.2026
В результате утренних «прилетов» в Харькове начались пожары – детали от ГСЧС
21.02.2026
В ГСЧС рассказали, что тушили на Харьковщине
20.02.2026
Погибли около сотни свиней, пострадал мужчина: ГСЧС о сутках на Харьковщине
17.02.2026
ГСЧС: за сутки спасатели помогали откачивать воду в Харькове и области 65 раз


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Куда «прилетало» и что горело за сутки, рассказали в ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 08:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов в регионе бушевали пять пожаров в Чугуевском, Лозовском, Изюмском и Харьковском районах, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".