Куди “прилітало” і що горіло за добу, розповіли у ДСНС
Через обстріли в регіоні вирували п’ять пожеж у Чугуївському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Зокрема, внаслідок “прильоту” БпЛА по Чугуєву спалахнув нежитловий будинок. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина.
“Вночі у селі Малинівка Ізюмського району ворожий обстріл спричинив пожежу, площею 40 квадратних метрів у магазині. На щастя, без постраждалих. У селищі Вільшани Харківського району ворожий дрон влучив у дах приватної господарчої споруди. Внаслідок вибуху постраждало три особи, пошкоджено скління вікон у двох приватних домоволодіннях”, – додали рятувальники.
Крім того, напередодні сталася трагедія в Основ’янському районі Харкова. Увечері біля багатоповерхівки пролунав вибух – розірвався невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок події загинув 45-річний чоловік, також постраждала 44-річна жінка, її госпіталізували.
Читайте також: Де точилися бої у Харківській області – інформація Генштабу на 08:00
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Куди “прилітало” і що горіло за добу, розповіли у ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 08:38;