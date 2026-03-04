Live

Куди “прилітало” і що горіло за добу, розповіли у ДСНС

Ніколь Костенко-Лагутіна
Через обстріли в регіоні вирували п’ять пожеж у Чугуївському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зокрема, внаслідок “прильоту” БпЛА по Чугуєву спалахнув нежитловий будинок. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина.

Вночі у селі Малинівка Ізюмського району ворожий обстріл спричинив пожежу, площею 40 квадратних метрів у магазині. На щастя, без постраждалих. У селищі Вільшани Харківського району ворожий дрон влучив у дах приватної господарчої споруди. Внаслідок вибуху постраждало три особи, пошкоджено скління вікон у двох приватних домоволодіннях”, – додали рятувальники.

Крім того, напередодні сталася трагедія в Основ’янському районі Харкова. Увечері біля багатоповерхівки пролунав вибух – розірвався невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок події загинув 45-річний чоловік, також постраждала 44-річна жінка, її госпіталізували.

Читайте також: Де точилися бої у Харківській області – інформація Генштабу на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
