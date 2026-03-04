Де точилися бої в Харківській області – інформація Генштабу на 08:00

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині було сім боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували двічі біля Зибиного та Круглого.

Тим часом на Куп’янському – СОУ стримали п’ять штурмів ворога в районі Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 74 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8445 дронів-камікадзе та здійснив 3453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 94 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у Генштабі.

Втрати росіян, за даними ГШ, такі: