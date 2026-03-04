Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба на 08:00

По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было семь боев.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали дважды около Зыбиного и Круглого.

Тем временем на Купянском – СОУ сдержали пять штурмов врага в районе Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и осуществил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие: