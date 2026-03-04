Live

Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба на 08:00

Украина 08:05   04.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба на 08:00

По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было семь боев. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали дважды около Зыбиного и Круглого.

Тем временем на Купянском – СОУ сдержали пять штурмов врага в районе Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и осуществил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие:

Читайте также: ISW: россияне жалуются на ситуацию в Купянске – ВС РФ скрываются в подвалах

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
03.03.2026, 21:16
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
03.03.2026, 21:58
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
03.03.2026, 17:05
Удар по Чугуеву и уклонистские схемы в Харькове – итоги 3 марта
Удар по Чугуеву и уклонистские схемы в Харькове – итоги 3 марта
03.03.2026, 23:00
Трое раненых, двое в стрессе: БпЛА РФ атаковали город под Харьковом (фото)
Трое раненых, двое в стрессе: БпЛА РФ атаковали город под Харьковом (фото)
03.03.2026, 17:14
Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба на 08:00
Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба на 08:00
04.03.2026, 08:05

Новости по теме:

03.03.2026
Синегубов: почти полсотни беспилотников атаковали Харьковщину
03.03.2026
За сутки на Харьковщине Генштаб зафиксировал одно боестолкновение
02.03.2026
Где пытался прорваться враг на Харьковщине, рассказал утром Генштаб
21.02.2026
Один бой идет в области, а на севере региона затишье – Генштаб
21.02.2026
Где шли бои в Харьковской области – данные Генштаба на 08:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба на 08:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 08:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было семь боев. ".