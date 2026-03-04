Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
Трагедия произошла в Харькове, в Основянском районе, около 21:00. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, взрыв раздался возле многоэтажки.
В результате взрыва погиб мужчина 1980 года рождения, его жена 1982 года рождения получила травмы. На данный момент она находится в больнице.
«На месте происшествия работают специалисты по взрывотехническому управлению полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Предварительно основной версией является «несчастный случай», решается вопрос о правовой квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины», – добавили копы.
Читайте также: На Харьковщине из-за обстрелов пострадал ребенок – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 09:12;