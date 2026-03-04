Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице

Трагедия произошла в Харькове, в Основянском районе, около 21:00. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, взрыв раздался возле многоэтажки.

В результате взрыва погиб мужчина 1980 года рождения, его жена 1982 года рождения получила травмы. На данный момент она находится в больнице.

«На месте происшествия работают специалисты по взрывотехническому управлению полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Предварительно основной версией является «несчастный случай», решается вопрос о правовой квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины», – добавили копы.