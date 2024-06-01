В Харькове двое мужчин напали на работника ТЦК: подробности

На работника военкомата напали в Харькове. Одного из подозреваемых уже поймали.

Как рассказали в Харьковском ТЦК и СП нападение произошло 31 мая.

«Этот позорный уголовный поступок совершили два человека во время работы группы оповещения ТЦК и СП. После того как старший группы оповещения, сержант ВСУ, представился этим гражданам и попросил их предоставить военно-учетные документы, они совершили нападение, применив палку и аэрозольный баллончик с едким веществом», — сообщили в военкомате.

Военнослужащий был травмирован, он обратился за помощью к врачам, сейчас его состояние удовлетворительное.

В военкомате добавили, что одного из нападавших задержали полицейские.

«Им оказался гражданин, годами уклонявшийся от военного учета. После прохождения более 5 лет назад, срочной службы он ни разу не явился в ТЦК и СП и не стал на соответствующий учет. Личность второго нападающего устанавливается», — заявили в ТЦК.

Открыто уголовное производство.

В военкомате объяснили, что личный состав ТЦК, включая роты охраны, укомплектован преимущественно военными, которые получили ранения и потеряли здоровье на войне.

Пострадавший военнослужащий защищал и освобождал Харьковщину в составе 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. После ранения в прошлом году был переведен в роту охраны Индустриального РТЦК и СП Харькова.

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