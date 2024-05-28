В Харькове ночью пытались поджечь военкомат

В ночь на 27 мая в Харькове неизвестный пытался поджечь дверь здания районного военкомата.

«Неустановленный пока человек бросил бутылку с горючей жидкостью в дверь здания. Возгорание было ликвидировано силами дежурной смены, здание не повреждено. Пострадавших не было», – рассказали в Харьковском ТЦК и СП.

О случившемся уже сообщили правоохранителям. Возбуждено уголовное производство, продолжаются следственные действия.

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