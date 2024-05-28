В Харькове ночью пытались поджечь военкомат
В ночь на 27 мая в Харькове неизвестный пытался поджечь дверь здания районного военкомата.
«Неустановленный пока человек бросил бутылку с горючей жидкостью в дверь здания. Возгорание было ликвидировано силами дежурной смены, здание не повреждено. Пострадавших не было», – рассказали в Харьковском ТЦК и СП.
О случившемся уже сообщили правоохранителям. Возбуждено уголовное производство, продолжаются следственные действия.
Читайте также: Повестку пленному харьковчанину прислал РТЦК
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: военкомат, поджечь, правоохранители. зебра, тцк, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове ночью пытались поджечь военкомат»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 14:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 27 мая в Харькове неизвестный пытался поджечь дверь здания районного военкомата.".