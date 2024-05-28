У Харкові вночі намагалися підпалити військкомат
В ніч на 27 травня у Харкові невідомий намагався підпалити двері будівлі районного військкомату.
«Невстановлена поки що особа кинула пляшку з горючою рідиною у двері будівлі. Загоряння було ліквідоване силами чергової зміни, будівля не пошкоджена. Постраждалих не було», – розповіли в Харківському ТЦК та СП.
Про подію вже повідомили правоохоронцям. Розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
Читайте також: Повістку полоненому харків’янину надіслав РТЦК
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: военкомат, поджечь, правоохранители. зебра, тцк, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові вночі намагалися підпалити військкомат»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ніч на 27 травня у Харкові невідомий намагався підпалити двері будівлі районного військкомату.".