Live
  • Вт 28.05.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.3
  • EUR 43.76

У Харкові вночі намагалися підпалити військкомат

Події 14:48   28.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові вночі намагалися підпалити військкомат

В ніч на 27 травня у Харкові невідомий намагався підпалити двері будівлі районного військкомату.

«Невстановлена поки що особа кинула пляшку з горючою рідиною у двері будівлі. Загоряння було ліквідоване силами чергової зміни, будівля не пошкоджена. Постраждалих не було», – розповіли в Харківському ТЦК та СП.

Про подію вже повідомили правоохоронцям. Розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Читайте також: Повістку полоненому харків’янину надіслав РТЦК

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Бої в районі Липців, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку: зведення ГШ
Бої в районі Липців, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку: зведення ГШ
28.05.2024, 15:52
Денис Парамонов розіграє електрокар Tesla 1 червня: встигни взяти участь
Денис Парамонов розіграє електрокар Tesla 1 червня: встигни взяти участь
28.05.2024, 11:27
“Дитинство одне”: у Харкові погодили формат останніх дзвоників і випускних
“Дитинство одне”: у Харкові погодили формат останніх дзвоників і випускних
28.05.2024, 15:34
У Харкові вночі намагалися підпалити військкомат
У Харкові вночі намагалися підпалити військкомат
28.05.2024, 14:48
Від імені ХОВА поширюють інформацію про збори на ЗСУ – це фейк
Від імені ХОВА поширюють інформацію про збори на ЗСУ – це фейк
28.05.2024, 15:21
Шкіл під землею в Харкові поки що вистачає на 8% учнів – понад 3 тисячі дітей
Шкіл під землею в Харкові поки що вистачає на 8% учнів – понад 3 тисячі дітей
28.05.2024, 15:04

Новини за темою:

12:40
Харків’янин хотів скоїти суїцид у ТЦК: версії дівчини хлопця і військкомату
15:56
За $5 тис. обіцяв «вирішити питання» у ТЦК: затримали харків’янина
09:06
Харківських стрітрейсерів відправлять до військкоматів – попередження поліції
13:41
Двох жителів Харківщини, які «проігнорували» військкомат, відправили у тюрму
14:17
У Харкові начальник військкомату й голова ВЛК «допомогли» понад 200 ухилянтам

Ви читали новину: «У Харкові вночі намагалися підпалити військкомат»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 14:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ніч на 27 травня у Харкові невідомий намагався підпалити двері будівлі районного військкомату.".