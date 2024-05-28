У Харкові вночі намагалися підпалити військкомат

В ніч на 27 травня у Харкові невідомий намагався підпалити двері будівлі районного військкомату.

«Невстановлена поки що особа кинула пляшку з горючою рідиною у двері будівлі. Загоряння було ліквідоване силами чергової зміни, будівля не пошкоджена. Постраждалих не було», – розповіли в Харківському ТЦК та СП.

Про подію вже повідомили правоохоронцям. Розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.