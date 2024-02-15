Повістку полоненому харків’янину надіслав РТЦК

Повістку 14 лютого надіслав Салтівський РТЦК і СП міста Харкова воїну бригади “Азов” Нацгвардії, який після виходу з “Азовсталі” вже 21 місяць перебуває в полоні.

Про це у соцмережах заявила дружина полоненого захисника України Степана Головка Ганна Байда. Вона також – військовослужбовиця, воює у складі 3-ї окремої штурмової бригади.

“Салтівський РТЦК та СП м. Харкова так любить мого чоловіка, бійця бригади “Азов” НГУ, захисника Маріуполя, котрий після виходу з Азовсталі вже 21 місяць знаходиться в полоні, що на 14 лютого прислав йому валентинку у вигляді повістки”, – написала Ганна Байда у фейсбуці.

Щобільше – розв’язати питання з неадекватною повісткою співробітники РТЦК, за словами жінки, не взялися.

“У відповідь на мій дзвінок черговий РТЦК мені, військовослужбовцю ЗСУ, запропонував взяти відпустку та приїхати до Харкова для вирішення цього питання. Нагадую, майже два роки полону – районний військкомат навіть не знає що людина на службі”, – обурилася Байда.