Повістку полоненому харків’янину надіслав РТЦК
Повістку 14 лютого надіслав Салтівський РТЦК і СП міста Харкова воїну бригади “Азов” Нацгвардії, який після виходу з “Азовсталі” вже 21 місяць перебуває в полоні.
Про це у соцмережах заявила дружина полоненого захисника України Степана Головка Ганна Байда. Вона також – військовослужбовиця, воює у складі 3-ї окремої штурмової бригади.
“Салтівський РТЦК та СП м. Харкова так любить мого чоловіка, бійця бригади “Азов” НГУ, захисника Маріуполя, котрий після виходу з Азовсталі вже 21 місяць знаходиться в полоні, що на 14 лютого прислав йому валентинку у вигляді повістки”, – написала Ганна Байда у фейсбуці.
Щобільше – розв’язати питання з неадекватною повісткою співробітники РТЦК, за словами жінки, не взялися.
“У відповідь на мій дзвінок черговий РТЦК мені, військовослужбовцю ЗСУ, запропонував взяти відпустку та приїхати до Харкова для вирішення цього питання. Нагадую, майже два роки полону – районний військкомат навіть не знає що людина на службі”, – обурилася Байда.
Читайте також: 9 років світить харків’янину, який вивозив ухилянтів за кордон за $12 тисяч
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: азов, мобілізація, новини Харкова, плен, повестка, тцк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Повістку полоненому харків’янину надіслав РТЦК»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 08:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повістку 14 лютого надіслав Салтівський РТЦК і СП міста Харкова воїну бригади “Азов” Нацгвардії, який після виходу з “Азовсталі” вже 21 місяць перебуває в полоні".