Повестку пленному харьковчанину прислал РТЦК
Повестку 14 февраля прислал Салтовский РТЦК и СП города Харькова воину бригады «Азов» Нацгвардии, который после выхода с «Азовстали» уже 21 месяц находится в плену.
Об этом в соцсетях заявила жена пленного защитника Украины Степана Головко Анна Байда. Она также — военнослужащая, воюет в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.
«Салтовский РТЦК и СП г. Харькова так любит моего мужа, бойца бригады «Азов» НГУ, защитника Мариуполя, после выхода из «Азовстали» уже 21 месяц находящегося в плену, что на 14 февраля прислал ему валентинку в виде повестки», — написала Анна Байда в facebook.
Более того — решить вопрос с неадекватной повесткой сотрудники РТЦК, по словам женщины, не взялись.
» В ответ на мой звонок дежурный РТЦК мне, военнослужащему ВСУ, предложил взять отпуск и приехать в Харьков для решения этого вопроса. Напоминаю, почти два года плена — районный военкомат даже не знает что человек на службе», — возмутилась Байда.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: азов, мобилизация, новости Харькова, плен, повестка, тцк;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 08:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Повестку 14 февраля прислал Салтовский РТЦК и СП города Харькова воину бригады «Азов» Нацгвардии, который после выхода с «Азовстали» уже 21 месяц находится в плену".