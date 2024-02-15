Live
  • Чт 15.02.2024
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 38.17
  • EUR 40.87

Повестку пленному харьковчанину прислал РТЦК

Общество 08:53   15.02.2024
Оксана Горун
Повестку пленному харьковчанину прислал РТЦК Фото: Анна Байда/facebook

Повестку 14 февраля прислал Салтовский РТЦК и СП города Харькова воину бригады «Азов» Нацгвардии, который после выхода с «Азовстали» уже 21 месяц находится в плену.

Об этом в соцсетях заявила жена пленного защитника Украины Степана Головко Анна Байда. Она также — военнослужащая, воюет в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.

«Салтовский РТЦК и СП г. Харькова так любит моего мужа, бойца бригады «Азов» НГУ, защитника Мариуполя, после выхода из «Азовстали» уже 21 месяц находящегося в плену, что на 14 февраля прислал ему валентинку в виде повестки», — написала Анна Байда в facebook.

Более того — решить вопрос с неадекватной повесткой сотрудники РТЦК, по словам женщины, не взялись.

» В ответ на мой звонок дежурный РТЦК мне, военнослужащему ВСУ, предложил взять отпуск и приехать в Харьков для решения этого вопроса. Напоминаю, почти два года плена — районный военкомат даже не знает что человек на службе», — возмутилась Байда.

Читайте также: 9 лет светит харьковчанину, вывозившему уклонистов за границу за $12 тысяч

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 15.02: от С-300 в Чугуеве погибшая, в Бурлуке завалы
Главные новости Харькова 15.02: от С-300 в Чугуеве погибшая, в Бурлуке завалы
15.02.2024, 08:27
«Ждуны» на Харьковщине «думают, что к ним не придут» — комментарий главы ГВА
«Ждуны» на Харьковщине «думают, что к ним не придут» — комментарий главы ГВА
15.02.2024, 07:54
Ночью россияне ракетами С-300 ударили по Харьковщине: есть погибшая
Ночью россияне ракетами С-300 ударили по Харьковщине: есть погибшая
15.02.2024, 08:07
Тепло отступает, мокрый снег: погода в Харькове и области на 15 февраля
Тепло отступает, мокрый снег: погода в Харькове и области на 15 февраля
14.02.2024, 21:15
Массированная ракетная атака по Украине: харьковчан призвали быть в укрытиях
Массированная ракетная атака по Украине: харьковчан призвали быть в укрытиях
15.02.2024, 06:33
Повестку пленному харьковчанину прислал РТЦК
Повестку пленному харьковчанину прислал РТЦК
15.02.2024, 08:53

Новости по теме:

12:58
На фронте погиб харьковский пловец: ему было 18 лет
10:33
Бывший глава «Нацкорпуса» Харьковщины «послал» Фарион за языковую провокацию
07:34
«Где обмены?» — в Харькове прошла акция родных пленных защитников Мариуполя
21:16
Отряд Сил специальных операций «Азов Харьков» стал батальоном
20:06
Разведчик от Бога: в Харькове увековечили память командира Станислава Парталы

Вы читали новость: «Повестку пленному харьковчанину прислал РТЦК»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 08:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Повестку 14 февраля прислал Салтовский РТЦК и СП города Харькова воину бригады «Азов» Нацгвардии, который после выхода с «Азовстали» уже 21 месяц находится в плену".