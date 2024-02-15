Повестку пленному харьковчанину прислал РТЦК

Повестку 14 февраля прислал Салтовский РТЦК и СП города Харькова воину бригады «Азов» Нацгвардии, который после выхода с «Азовстали» уже 21 месяц находится в плену.

Об этом в соцсетях заявила жена пленного защитника Украины Степана Головко Анна Байда. Она также — военнослужащая, воюет в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.

«Салтовский РТЦК и СП г. Харькова так любит моего мужа, бойца бригады «Азов» НГУ, защитника Мариуполя, после выхода из «Азовстали» уже 21 месяц находящегося в плену, что на 14 февраля прислал ему валентинку в виде повестки», — написала Анна Байда в facebook.

Более того — решить вопрос с неадекватной повесткой сотрудники РТЦК, по словам женщины, не взялись.

» В ответ на мой звонок дежурный РТЦК мне, военнослужащему ВСУ, предложил взять отпуск и приехать в Харьков для решения этого вопроса. Напоминаю, почти два года плена — районный военкомат даже не знает что человек на службе», — возмутилась Байда.