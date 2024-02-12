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9 лет светит харьковчанину, вывозившему уклонистов за границу за $12 тысяч

Происшествия 18:46   12.02.2024
Оксана Якушко
9 лет светит харьковчанину, вывозившему уклонистов за границу за $12 тысяч

39-летний харьковчанин организовал незаконный канал бегства военнообязанных мужчин, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Он договаривался, чтобы уклонистов вносили в информационную систему «Шлях» в качестве волонтеров благотворительного фонда. По документам мужчины якобы перевозили гуманитарные грузы.
За такую «услугу» харьковчанин просил $12 тыс.

Мужчина проводил «инструктаж» для беглецов, давал им советы, указания, координировал действия по особенностям незаконного пересечения государственной границы под вымышленными предлогами.

В октябре 2023 года стражи порядка задержали дельца в Салтовском районе Харькова «на горячем», когда он получил от очередного уклониста второй транш в сумме $10900.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины по факту организации и содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Обвиняемого будут судить в Московском районном суде Харькова.
Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 18:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний харьковчанин организовал незаконный канал бегства военнообязанных мужчин, сообщила Харьковская областная прокуратура.".