9 лет светит харьковчанину, вывозившему уклонистов за границу за $12 тысяч

39-летний харьковчанин организовал незаконный канал бегства военнообязанных мужчин, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Он договаривался, чтобы уклонистов вносили в информационную систему «Шлях» в качестве волонтеров благотворительного фонда. По документам мужчины якобы перевозили гуманитарные грузы.

За такую «услугу» харьковчанин просил $12 тыс.

Мужчина проводил «инструктаж» для беглецов, давал им советы, указания, координировал действия по особенностям незаконного пересечения государственной границы под вымышленными предлогами.

В октябре 2023 года стражи порядка задержали дельца в Салтовском районе Харькова «на горячем», когда он получил от очередного уклониста второй транш в сумме $10900.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины по факту организации и содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Обвиняемого будут судить в Московском районном суде Харькова.

Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.