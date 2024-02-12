9 лет светит харьковчанину, вывозившему уклонистов за границу за $12 тысяч
39-летний харьковчанин организовал незаконный канал бегства военнообязанных мужчин, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Он договаривался, чтобы уклонистов вносили в информационную систему «Шлях» в качестве волонтеров благотворительного фонда. По документам мужчины якобы перевозили гуманитарные грузы.
За такую «услугу» харьковчанин просил $12 тыс.
Мужчина проводил «инструктаж» для беглецов, давал им советы, указания, координировал действия по особенностям незаконного пересечения государственной границы под вымышленными предлогами.
В октябре 2023 года стражи порядка задержали дельца в Салтовском районе Харькова «на горячем», когда он получил от очередного уклониста второй транш в сумме $10900.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины по факту организации и содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Обвиняемого будут судить в Московском районном суде Харькова.
Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: уклонист, Харьков, Харьковская областная прокуратура, харьковчанин, шлях;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 18:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний харьковчанин организовал незаконный канал бегства военнообязанных мужчин, сообщила Харьковская областная прокуратура.".