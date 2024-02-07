Житель Харьковщины утонул в р. Прут: тело нашли румынские пограничники (фото)

Румынские пограничники 6 февраля обнаружили на берегу реки Прут тело жителя Харьковщины 1982 года рождения. В Госпогранслужбе Украины предполагают, что мужчина утонул, когда пытался незаконно пересечь границу.

Тело жителя Харьковщины вынесло на берег напротив пограничного участка «Мамалыга» в Черновицкой области, сообщают в ГПСУ.

«Сейчас румынские правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели. Не исключено, что мужчина пытался незаконно попасть в Румынию, пересекая реку», — отмечают в публикации.

Пограничники отмечают, что в Закарпатской области также наблюдается повышение уровня воды в Тисе. На этой реке было больше всего трагических случаев, связанных с попытками незаконного пересечения границы.



Фото: ГПСУ