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Житель Харьковщины утонул в р. Прут: тело нашли румынские пограничники (фото)

Происшествия 17:31   07.02.2024
Елена Нагорная
Житель Харьковщины утонул в р. Прут: тело нашли румынские пограничники (фото) Фото: ГПСУ

Румынские пограничники 6 февраля обнаружили на берегу реки Прут тело жителя Харьковщины 1982 года рождения. В Госпогранслужбе Украины предполагают, что мужчина утонул, когда пытался незаконно пересечь границу.

Тело жителя Харьковщины вынесло на берег напротив пограничного участка «Мамалыга» в Черновицкой области, сообщают в ГПСУ.

«Сейчас румынские правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели. Не исключено, что мужчина пытался незаконно попасть в Румынию, пересекая реку», — отмечают в публикации.

Пограничники отмечают, что в Закарпатской области также наблюдается повышение уровня воды в Тисе. На этой реке было больше всего трагических случаев, связанных с попытками незаконного пересечения границы.


Фото: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 17:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Румынские пограничники 6 февраля обнаружили на берегу реки Прут тело жителя Харьковщины 1982 года рождения".