Житель Харьковщины утонул в р. Прут: тело нашли румынские пограничники (фото)
Фото: ГПСУ
Румынские пограничники 6 февраля обнаружили на берегу реки Прут тело жителя Харьковщины 1982 года рождения. В Госпогранслужбе Украины предполагают, что мужчина утонул, когда пытался незаконно пересечь границу.
Тело жителя Харьковщины вынесло на берег напротив пограничного участка «Мамалыга» в Черновицкой области, сообщают в ГПСУ.
«Сейчас румынские правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели. Не исключено, что мужчина пытался незаконно попасть в Румынию, пересекая реку», — отмечают в публикации.
Пограничники отмечают, что в Закарпатской области также наблюдается повышение уровня воды в Тисе. На этой реке было больше всего трагических случаев, связанных с попытками незаконного пересечения границы.
Фото: ГПСУ
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гпсу, прут, уклонист, утонул, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 17:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Румынские пограничники 6 февраля обнаружили на берегу реки Прут тело жителя Харьковщины 1982 года рождения".