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Житель Харківщини потонув у річці Прут: тіло винесло на берег у Румунії (фото)

Події 17:31   07.02.2024
Олена Нагорна
Житель Харківщини потонув у річці Прут: тіло винесло на берег у Румунії (фото)

Румунські прикордонники 6 лютого виявили на березі річки Прут тіло мешканця Харківщини 1982 року народження. У Держприкордонслужбі України припускають, що чоловік потонув, коли намагався незаконно перетнути кордон.

Тіло мешканця Харківщини винесло на берег навпроти прикордонної ділянки “Мамалига” у Чернівецькій області, повідомляють у ДПСУ.

Наразі румунські правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі. Не виключено, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку“, – зазначають у публікації.

Прикордонники зазначають, що у Закарпатській області також спостерігається підвищення рівня води у Тисі. На цій річці було найбільше трагічних випадків, пов’язаних зі спробами незаконного перетину кордону.


Фото: ДПСУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 17:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Румунські прикордонники 6 лютого виявили на березі річки Прут тіло мешканця Харківщини 1982 року народження".