Житель Харківщини потонув у річці Прут: тіло винесло на берег у Румунії (фото)
Румунські прикордонники 6 лютого виявили на березі річки Прут тіло мешканця Харківщини 1982 року народження. У Держприкордонслужбі України припускають, що чоловік потонув, коли намагався незаконно перетнути кордон.
Тіло мешканця Харківщини винесло на берег навпроти прикордонної ділянки “Мамалига” у Чернівецькій області, повідомляють у ДПСУ.
“Наразі румунські правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі. Не виключено, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку“, – зазначають у публікації.
Прикордонники зазначають, що у Закарпатській області також спостерігається підвищення рівня води у Тисі. На цій річці було найбільше трагічних випадків, пов’язаних зі спробами незаконного перетину кордону.
Фото: ДПСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 17:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Румунські прикордонники 6 лютого виявили на березі річки Прут тіло мешканця Харківщини 1982 року народження".